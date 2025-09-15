مدبولي: الحكومة تنفذ إصلاحات لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التخطيط في إطار الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة، ومنها التوسع في برنامج " نوفي".

وحضر اللقاء كل من المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع الخطة، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على القطاع الأوروبي.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تنفذ ـ من خلال التنسيق بين عدد من الوزارات ــ عددًا من الإصلاحات في إطار صندوق الصلابة والمرونة، من بينها الأهداف الوطنية للاستدامة البيئية، من خلال تحديد نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، وتسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع نطاق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد مناقشة عدد من الإصلاحات التي تعمل على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخاصة تلك التي تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي؛ ليشمل وزارتي النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلا عن توسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي".

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه فيما يتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، فقد تم تحديث هذه المعايير لاختيار وتقييم المشروعات ضمن" دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، حيث تم إرسال هذا الدليل إلى جميع الوزارات المعنية بالشأن، لافتة كذلك إلى أنه يتم تطبيق المعايير المحدثة على جميع المشروعات المدرجة بخطة 2025-2026 بعدد 41 مشروعا جديدا، بما في ذلك مشروعان صديقان للبيئة.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار صندوق الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها، اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة؛ حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا.

