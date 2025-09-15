الإثنين 15 سبتمبر 2025
الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جاهزية محافظات المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة إمكانية ضم محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء أن المطلوب حاليًا هو التأكد من خلال الدراسات المالية من قدرة المنظومة على استيعاب محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الإسكندرية تتمتع بميزة كبيرة، حيث تشهد دعمًا واهتمامًا من القطاع الخاص الطبي والمستشفيات الجامعية، فضلًا عن الدعم الكبير من المحافظ، بما يعزز فرص ضم المحافظة للمنظومة.

 

 القطاع الطبي الخاص جاهز للمشاركة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

كما أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى أن سلسلة من ورش العمل مع ممثلي المستشفيات الخاصة أكدت جاهزية القطاع الطبي الخاص للمشاركة في تطبيق المنظومة، بل ودعمه الكامل لها.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للبنية التحتية الصحية بالمحافظة، مشيرة إلى أن الإسكندرية تتمتع بميزة نسبية من حيث توافر القوى البشرية والمستشفيات الجامعية والخاصة، مقارنة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية.

كما أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، أن التقديرات الاكتوارية تعكس القدرة المالية للمنظومة على استيعاب تغطية المحافظة في ضوء الاحتياطات المالية الحالية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أنه سيتم عقد اجتماع آخر لبحث ضم الإسكندرية للمرحلة الثانية بعد استكمال الدراسات المالية والانتهاء من التحديات القائمة.

