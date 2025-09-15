الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور وحجزه بالمستشفى

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

 أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن إمام عاشور، لاعب فريق الكرة، اشتكى من آلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية، مع وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.

اللاعب راغب لفحوصات شاملة وتحاليل دقيقة للتعرف على أسباب الآلام التي يعاني منها، ويتواجد بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على حالته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

