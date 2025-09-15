الإثنين 15 سبتمبر 2025
أبو الغيط: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لن تُنسى

أحمد أبو الغيط، الأمين
 قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاعتداء الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود.

الهجوم على الوسطاء خسة وجبن

 وأكد أبو الغيط خلال كلمته اليوم أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة فى الدوحة اليوم، أن الهجوم على الوسطاء خسة وجبن.

رسالة للمجتمع الدولي

وأوضح أن قمة الدوحة تحمل رسالة للمجتمع الدولي بضرورة التوقف عن الصمت إزاء الممارسات الإسرائيلية.

ونوه إلى أن من يقود دولة الاحتلال مطلوب للجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لن تنسى.

