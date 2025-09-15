الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

جمال بيومي: قمة الدوحة مطالبة بمعالجة اختلال العدالة الدولية وتعزيز الوحدة العربية

السفير جمال بيومى،فيتو
السفير جمال بيومى،فيتو

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن القمة العربية المنعقدة حاليًا في الدوحة بقطر تأتي في توقيت حرج يتطلب قرارات مصيرية تتعلق بالقضايا الكبرى التي تشغل العالم، وعلى رأسها الخلل الواضح في منظومة العدالة الدولية داخل مجلس الأمن، حيث تتحكم الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، في قراراته من خلال حق النقض (الفيتو)، وهو ما يعيق تحقيق العدالة ويكرّس الانحياز الواضح لصالح إسرائيل.

وأضاف بيومي في تصريح خاص لـ"فيتو" أن هذا السعي العربي لتصحيح ميزان العدالة في المجتمع الدولي ليس وليد اللحظة، بل هو مطلب مستمر منذ 15 عامًا، لكنه يواجه عقبة كبيرة تتمثل في ضرورة موافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهو ما يجعل الأمر شديد التعقيد.

وأشار السفير بيومي إلى أن أغلب الدول العربية تمر بأزمات خطيرة، ما يجعل من القمة فرصة لإطلاق مشروع حقيقي لتعزيز الوحدة العربية. 

وقال: "سوريا تعيش أزمة مستمرة، والسودان يشهد حربًا داخلية، واليمن – رغم كونه عضوًا في الجامعة العربية – أصبح يشكل تهديدًا للملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، والصومال منقسم، والعالم العربي بأكمله في وضع يستدعي قرارات تدفع نحو التكامل والتعاون العربي والإسلامي لمواجهة التحديات المشتركة."

وأكد بيومي أن القمة العربية ستصدر إدانة واضحة للسلوك الإجرامي الإسرائيلي، والذي يتم تحت غطاء ودعم أمريكي مباشر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل ما يقرب من 16 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى الدعم العسكري والمعلوماتي.

لكنه حذر من أن الردود العاطفية مثل مقاطعة المنتجات الأمريكية أو طرد السفراء قد لا تكون فعالة، مضيفًا: "الولايات المتحدة ليست الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، بل الاتحاد الأوروبي هو الشريك الرئيسي، كما أن نسبة التبادل التجاري العربي الداخلي لا تتجاوز 15 إلى 20%."

واختتم السفير بيومي حديثه بالتأكيد على ضرورة التركيز على التعاون الإنتاجي العربي، موضحًا أن 70% من استهلاك العالم العربي لا يُنتج محليًّا، وأن 55% من احتياجاته الغذائية يتم استيرادها، ما يجعل الاعتماد على الذات شرطًا أساسيًّا لتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، وبالتالي القدرة على اتخاذ مواقف حقيقية وفعالة على الساحة الدولية.

قطر الدوحة القمة العربية العدالة الدولية الجرائم الاسرائيلية

