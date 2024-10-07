الإثنين 07 أكتوبر 2024
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سياسة

تحرك برلماني بشأن غياب دور الجامعة العربية في الأحداث الراهنة

سؤال بشأن غياب دور
سؤال بشأن غياب دور الجامعة العربية

وجه النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بشأن غياب دور جامعة الدول العربية تجاه الأحداث الراهنة التي تشهدها الدول العربية.

غياب دور جامعة الدول العربية

وقال النائب في سؤاله: تعيش المنطقة العربية ظرفًا تاريخيًا غير مسبوقًا بالنظر إلى الأحداث التي تمر بها دول المنطقة في ظل إستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يدخل في عامه الثاني تجاه قطاع غزة، مرورًا بالقصف المتواصل على بيروت، وصولًا بالأحداث المحتمل تطورها بين إسرائيل وإيران والتي تحمل معها رياح جديدة تهب على الشرق الأوسط تحمل تغيير معالمه وسط صمت من الجامعة العربية.

تطورات الأوضاع في المنطقة العربية

وأكد أن التطورات الدقيقة في كل من سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والسودان، ناهيك عن أطماع بعض القوى الإقليمية الطامحة إلى السيطرة على هذه المنطقة، كلها علامات تستوجب التعامل معها على أنها فاصلة، وتتطلب تبني قرارات توقف نزيف الدماء الذي أصبح يسيل بسهولة في عدد من الدول العربية.

دور جامعة الدول العربية في التصدي لما تشهده المنطقة 

وأوضح أن الجامعة العربية تأسست كأول تكتل إقليمي في العالم، لكنها لم تحقق شيئا من أهدافها أو طموحات شعوبها، وكانت النتيجة "صفرا"، وباتت عاجزة، بعد سلسلة الفشل الذي رافق تاريخها، وكل الذي تحفظه الشعوب بيانات تصب كلها في عبارات الشجب والتنديد والاستنكار، ولم تحقق شيئا في قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تاريخ الشعوب العربية لم يحفظ يومًا أنها تصدت لأزمة، لمنع وقوعها أو التصدي لها، بل ربما كانت جزءا منها، لغياب الإرادة، وإنها باتت جزءا منها.

دور جامعة الدول العربية تجاه ما يحدث في غزة

وتساءل: ما هو دور جامعة الدول العربية في حماية غزة من عدوان جيش الاحتلال،؟ وما الذي قدمته في ظل استمرار الحرب على القطاع وعلى الشعب الفلسطيني الذي تجاوز عدد الشهداء فيها لـ 40 ألفًا؟، وما هو دورها تجاه أحداث بيروت؟، وماهو المنتظر منها لمنع تفاقم الأوضاع في المنطقة؟.

 

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