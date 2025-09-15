الإثنين 15 سبتمبر 2025
مصر تستضيف نسخة 2028 لكأس العرب تحت 20 سنة

مصر تستضيف نسخة 2028
مصر تستضيف نسخة 2028 لكأس العرب تحت 20 سنة، فيتو

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون مع نظيره العربي، لاستضافة نسخة 2028 لكأس العرب تحت 20 سنة.

وقع البروتوكول خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جار الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي.


وضم وفد الاتحاد المصري لكرة القدم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي في العاصمة السعودية الرياض: المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة.

