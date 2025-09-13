السبت 13 سبتمبر 2025
رئيس الحزب الناصري: الإنتاج الصناعي والزراعي معركة استقلال ووجود

محمد أبو العلا رئيس
محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى

قال الدكتور محمد أبو العلا،رئيس الحزب الناصرى إن الواقع الاقتصادى المصرى يواجه أزمة اقتصادية مركبة لها جذور داخلية وخارجية فداخليا نعانى من عجز الموازنة وارتفاع الدين العام والتضخم وتراجع القوى الشرائية للمواطن،وخارجيا نواجه أزمات متشابكة فى الإقليم بدءا من الصراعات فى المنطقة ومرورا بتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وصولا إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية التى تمارسها القوى الكبرى على مصر. 

الوضع الاقتصادي المصري والتحديات الخارجية

وأكد أبو العلا فى كلمته على هامش الندوة التى يقيمها الحزب الناصرى تحت عنوان الوضع الاقتصادى المصرى والتحديات الخارجية أن هذه التحديات انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن المصرى فى ارتفاع الأسعار وصعوبة تلبية احتياجاته الاساسية ويزيد من ذلك التحديات الخارجية المتمثلة فى محاولات الهيمنة على الاقتصاد المصرى الذى يتأثر بالنظام العالمى وفرض صندوق النقد لشروط قاسية على الدول النامية إلى جانب الأزمات الإقليمية وما يحدث فى فلسطين والسودان وليبيا واليمن وهو ما يشكل تأثيرا على الأمن القومى والاقتصاد المصرى بالإضافة إلى قضية المياه وسد النهضة والتغير المناخى والديون الخارجية. 

الاقتصاد ليس مجرد أرقام وموازنات إنما قضية استقلال وكرامة

وواصل أبو العلا حديثه قائلا: "نحن كحزب ناصرى نؤمن أن الاقتصاد ليس مجرد ارقام وموازنات وإنما هو قضية استقلال وكرامة وطنية والمشروع الناصرى منذ عبد الناصر وحتى اليوم يقوم على التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والتكامل العربى وبالتالى نحن فى حاجة لإعادة الإنتاج الزراعى والصناعى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية الطبقات الفقيرة واستمرار الدعم العينى لهم فضلا عن صعوبة مواجهة هذه التحديات دون تكامل عربى وأفريقى"، مؤكدا أن معركة الاقتصاد هى معركة استقلال ووجود.

