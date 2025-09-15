ترامب يبدأ ثاني زيارة دولة إلى بريطانيا الأربعاء

تستعد المملكة المتحدة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء والخميس، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يجري زيارة دولة ثانية إلى بريطانيا، بعد زيارته الأولى إلى لندن في 2019، عندما التقى الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام.

ترامب يستعد لزيارة بريطانيا

وتبذل المملكة كل ما في وسعها لإرضاء دونالد ترامب الذي يوصف بأنه المعجب الكبير بالعائلة المالكة وعاشق البذخ، وذلك عبر تنظيم موكب عربات يرافق الملك تشارلز الثالث وعرض جوي وعشاء ملكي في قلعة وندسور.

أما الهدف من كل ذلك، فيتمثل في استمالة الرئيس الأمريكي قبل لقائه رئيس الوزراء كير ستارمر في مقر إقامته في الريف، لإجراء محادثات بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والحرب في أوكرانيا.

بريطانيا تستعد لمظاهرة خلال زيارة ترامب

ومن المقرر أن يبقي ترامب بعيدا عن الحشود والمحتجين، في وقت دُعي إلى تنظيم تظاهرة كبيرة تزامنًا مع زيارته.

وعمل زعيم حزب العمال كير ستارمر بجد لكسب ود الرئيس ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

