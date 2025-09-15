الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يبدأ ثاني زيارة دولة إلى بريطانيا الأربعاء

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

تستعد  المملكة  المتحدة لاستقبال الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، الأربعاء والخميس، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يجري زيارة دولة ثانية إلى بريطانيا، بعد زيارته الأولى إلى لندن في 2019، عندما التقى الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام.

 ترامب يستعد لزيارة  بريطانيا

 

وتبذل المملكة  كل ما في وسعها لإرضاء دونالد ترامب الذي يوصف بأنه المعجب الكبير بالعائلة المالكة وعاشق البذخ، وذلك عبر تنظيم موكب عربات يرافق الملك تشارلز الثالث وعرض جوي وعشاء ملكي في قلعة وندسور.

أما الهدف من كل ذلك، فيتمثل في استمالة الرئيس الأمريكي قبل لقائه رئيس الوزراء كير ستارمر في مقر إقامته في الريف، لإجراء محادثات بشأن التجارة والتعريفات الجمركية والحرب في أوكرانيا.

 بريطانيا تستعد لمظاهرة خلال زيارة ترامب

 ومن المقرر أن يبقي ترامب بعيدا عن الحشود والمحتجين، في وقت دُعي إلى تنظيم تظاهرة كبيرة تزامنًا مع زيارته.

وعمل زعيم حزب العمال كير ستارمر بجد لكسب ود الرئيس ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى أوكرانيا المملكة المتحدة ​دونالد ترامب

مواد متعلقة

نتنياهو: ترامب جعل العالم أفضل وهو أعظم صديق لإسرائيل

بريطانيا تعلن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

بمشاركة 131 شركة، إي إف چي هيرميس تطلق مؤتمرها الاستثماري السنوي الـ 11 في لندن

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

السيسي: نرفض استهداف إسرائيل للمدنيين وسياسية العقاب الجماعي والتجويع ضد أهالي غزة

أول صورة للأسورة الذهبية المختفية بالمتحف المصري بالتحرير

السيسي لشعب إسرائيل: ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمنكم

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إفشاء السلام، الإفتاء توضح مكانته وصيغه في الإسلام

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads
عاجل
السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة  السيسي يؤكد رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم السيسي: حسم القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار فى المنطقة السيسي: نواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بهويته وحقوقه المشروعة