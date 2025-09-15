الإثنين 15 سبتمبر 2025
تعليق مثير من رئيس الاتحاد الإيطالي على خطأ حكم مباراة ميلان وبولونيا

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

الدوري الإيطالي، كشف جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن وجود خطأ تحكيمي واضح خلال مباراة ميلان ضد بولونيا مساء أمس.

وكان الروسونيري حُرم من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، بعد تعرض كريستوفر نكونكو لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

التكنولوجيا قلّصت نسبة الأخطاء

وأكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في تصريحات إعلامية، وجود خطأ قائلًا: "هذا خطأ واضح. لكن عندما نتحدث عن التكنولوجيا، فنحن نتقدم للأمام، ولسنا عائدين إلى الماضي. التكنولوجيا قلّصت بشكل كبير نسبة الأخطاء، يكفي النظر إلى الحالات التي يكون فيها الحكم، من دون التكنولوجيا، في موضع شك ويبحث بوضوح عن تأكيد".

ورغم الجدل التحكيمي، لم يؤثر إلغاء ركلة الجزاء بشكل كبير على نتيجة المباراة، إذ حسم المخضرم لوكا مودريتش الفوز لميلان بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، ليمنح الروسونيري انتصارًا ثمينًا 1-0 على فريق بولونيا بقيادة فينتشينزو إيتاليانو.

واحتسب الحكم المخالفة في البداية، قبل أن يراجعها في تقنية الفيديو ثم يقرر إلغاء القرار.

هذا الموقف أثار غضبًا شديدًا داخل صفوف ميلان، حيث لم يتقبل المدرب ماسيميليانو أليجري القرار، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه اعتراضًا على الواقعة.

ويستعد ميلان لمواجهة أودينيزي الأسبوع المقبل، في صراع بين الطرفين من أجل تحقيق انتصارهما الثالث هذا الموسم.

