نتنياهو: لا حصانة لعناصر حماس في أي مكان وهجوم الدوحة رسالة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو: إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جعل العالم أفضل وهو أعظم صديق لإسرائيل.

نتنياهو يتحدث عن رسالة هجوم الدوحة

وتابع خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الأمريكى، ملتزمون بإعادة الرهائن من غزة وعلينا أن نهزم حركة حماس، وفق زعمه.

واستطرد: نعلم أن علينا أن نهزم الحركة وأن نضمن أنهم غير قادرين على تحويل غزة لمصدر تهديد لنا.

وكشف، قرارنا قصف قادة الحركة في قطر كان قرارًا إسرائيليًا مستقلًا ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم.

موضحا، هجمتنا في الدوحة هي رسالة للإرهابيين بأنهم يمكنهم الاختباء ولكن لا يمكنهم الهرب.

وزير الخارجية الأمريكى يهاجم حماس

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: لا يمكن لحماس مواصلة العمل المسلح وتهديد السلام والاستقرار والرئيس ترامب ملتزم بذلك.

وتابع: صداقة إسرائيل مع الولايات المتحدة تتعدى السلام إلى التكنولوجيا والاقتصاد.

وزعم: كل شيء بدأ في 7 أكتوبر والحيوانات البربرية قامت باختطاف أناس أبرياء، سكان غزة يستحقون مستقبلا أفضل وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس.

