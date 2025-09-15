الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: لا حصانة لعناصر حماس في أي مكان وهجوم الدوحة رسالة

نتنياهو وربيو، فيتو
نتنياهو وربيو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو: إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جعل العالم أفضل وهو أعظم صديق لإسرائيل.

نتنياهو يتحدث عن رسالة هجوم الدوحة

وتابع خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الأمريكى، ملتزمون بإعادة الرهائن من غزة وعلينا أن نهزم حركة حماس، وفق زعمه.

واستطرد: نعلم أن علينا أن نهزم الحركة وأن نضمن أنهم غير قادرين على تحويل غزة لمصدر تهديد لنا.

وكشف، قرارنا قصف قادة الحركة في قطر كان قرارًا إسرائيليًا مستقلًا ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم.

موضحا، هجمتنا في الدوحة هي رسالة للإرهابيين بأنهم يمكنهم الاختباء ولكن لا يمكنهم الهرب.

وزير الخارجية الأمريكى يهاجم حماس

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: لا يمكن لحماس مواصلة العمل المسلح وتهديد السلام والاستقرار والرئيس ترامب ملتزم بذلك.

وتابع: صداقة إسرائيل مع الولايات المتحدة تتعدى السلام إلى التكنولوجيا والاقتصاد.

وزعم: كل شيء بدأ في 7 أكتوبر والحيوانات البربرية قامت باختطاف أناس أبرياء، سكان غزة يستحقون مستقبلا أفضل وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو ترامب غزة حماس وزير الخارجية الأمريكي قطر

مواد متعلقة

ضمن قافلة "زاد العزة 37"، الهلال الأحمر يدفع بـ 2500 طن مساعدات إلى غزة

يخفي خطط حرب غزة عن الجيش، رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم نتنياهو في جلسة بالكنيست

الأكثر قراءة

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

محمد فضل يوجه رسالة نارية تعليقا على أزمة الأهلي

السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

ولي العهد السعودي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

شروط ومؤهلات التقدم لوظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads