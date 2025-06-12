تجدد الأزمة الإيرانية الأمريكية تعصف بالبورصات الخليجية بختام التعاملات

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه بسبب المخاوف من تجدد محتمل للصراع المسلح بين إيران وأمريكا بسبب الملف النووي لإيران، تلونت الأسواق الخليجية باللون الأحمر، بعد أن كانت في جلسة الأمس متواجدة في المنطقه الخضراء.



ففي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.19% ليصل لمستوي 10873 نقطة بقيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.



وفي الكويت



انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.47% ليصل 7123 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.



وفي الامارات

انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 1.92% ليصل إلى 5487 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.97% ليصل إلى 9708 نقاط بقيم تداول إجمالية تصل إلى 2.5 مليار درهم.

وما زاد من مخاوف الأسواق طلب الولايات المتحده لخفض عدد الرعايا الأمريكيين في العديد من الدول الخليجية.

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