البورصات الخليجية تترقب عودة الهدوء للمنطقة وتتحول للصعود

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة اليوم الإثنين،واستشعار الأسواق أن من الممكن أن يحدث تهدئه للصراع القائم بين تل ابيت وطهران، حيث استكملت المؤشرات تداولاتها في المنطقه الخضراء.



ففي المملكه العربيه السعوديه



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% وهي تقدر ب 52 نقطة ليصل الي 10626نقطه

بقيم تداول تصل الى 6 مليار ريال.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.41%وتقدر ب 98 نقطة ليصل إلي 6991 نقطة بقيم تداول تصل الي 50 مليون دينار.



وفي الإمارات



وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.96%وهي تقدر ب 52 نقطة ليصل إلى 5403 نقطة كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.20% وتقدر ب 20 نقطة ليصل إلي 9532 نقطة بقيم تداول تجاوز 3 مليار درهم للسوقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.