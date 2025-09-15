الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة استغلال ناد صحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب

حبس المتهم
حبس المتهم

 جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 4 أشخاص بتهمة استغلال ناد صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

ضبط شبكة دعارة اتخذت ناديا صحيا وكرا بالهرم 

 وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شبكة دعارة استغلت ناديا صحيا "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم الأهرام بالجيزة، بعد أن حوله القائم على إدارته إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم استغل النادي في استقطاب راغبي المتعة، دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية الموقع، وألقت القبض على مدير المكان وسيدتين وشخص آخر، حيث اعترفوا جميعًا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة الجيزة استغلال ناد صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإدارة العامة لحماية الآداب

الأكثر قراءة

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

محمد فضل يوجه رسالة نارية تعليقا على أزمة الأهلي

السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

شروط ومؤهلات التقدم لوظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

ولي العهد السعودي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads