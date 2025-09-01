بيان رسمي بعد أزمة تعطل تقنية الفار في مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة

أصدرت الشركة المسئولة عن تقنية الفار في الليجا بيانًا رسميًا لتوضيح الأزمة التقنية التي تسببت في جدل كبير بمباراة رايو فاليكانو وبرشلونة، خلال الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وكان الشوط الأول من المباراة أقيم دون وجود تقنية الفيديو بسبب عطل فني أثار فوضى كبيرة وأزعج الفريقين.

وجاء في البيان: "مشكلة تقنية متعلقة بالنظام الكهربائي، لم تُحدد أسبابها بعد، حالت دون عمل خدمة تقنية الفيديو بشكل صحيح خلال الشوط الأول من مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة".



وواصل: "ورغم الجهود المبذولة من قبل الفريق الفني بالكامل، لم يكن ممكنًا تشغيل الخدمة بشكل سليم، قبل أن تعود للعمل بصورة طبيعية في الشوط الثاني".

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كوبي"، فإن النظام تعطل قبل 15 دقيقة من انطلاق اللقاء، ما لم يمنح الوقت الكافي لاستبدال الوحدة المتنقلة، ولم تعد التقنية للعمل سوى قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، ما جعل الحكم غير قادر على مراجعة أي لقطة طوال الـ45 دقيقة الأولى.

ولعب الفريقان الشوط الأول وفق النمط التقليدي للتحكيم، حيث اتخذ الحكم قراراته على أرض الملعب من دون أي دعم من تقنية الفيديو أو تقنية التسلل شبه الآلية، ما ترك المسؤولية كاملة على عاتق الحكام المساعدين.

هذا الموقف أثار غضب المدرب إينيجو بيريز ولاعبي رايو فاليكانو بعد احتساب ركلة جزاء لصالح لامين يامال، حيث لم يتفهموا سبب عدم إمكانية المراجعة.

وذهب المدرب إينيجو بيريز لدرجة تهديده بالانسحاب أمام الحكم الرابع، قبل أن يعتذر لاحقًا عن تصرفه عقب نهاية المباراة.

وشهد اللقاء توترًا واضحًا على مدار أحداثه بسبب هذه الأزمة، وأوضح لاعبو برشلونة أن غياب التقنية أثر عليهم أيضًا، خصوصًا في أسلوب لعبهم القائم على رفع الخط الدفاعي للاعتماد على مصيدة التسلل.

