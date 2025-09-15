محامي أسرة ضحايا دلجا: القضية منتهية والدفاع بيحاول يكسب وقت (فيديو)

أكد محامي أسرة المجني عليهم في قضية مقتل أطفال دلجا ووالدهم، أن القضاء المصري عادل والقضية شبه منتهية باعترافات المتهمة وتوافر كل الأدلة.

وقال:"طلبات الدفاع مجرد محاولة لكسب الوقت، لكن القضية منتهية".

وكانت والدة أطفال دلجا طالبت بإعدام قاتلة زوجها وأطفاله الستة وتحقيق القصاص العادل بها، في أول جلسات محاكمتها.

جلسة محاكمة قاتلة زوجها وأبنائه الستة

وقالت والدة الأطفال والزوجة الأولى للمجني عليه:"أنا بطالب بإعدامها، ونفسي أسالها ليه عملتى كده في أولادي، وخربتى بيتى؟".

وكانت محكمة جنايات المنيا قد رفعت الجلسة للتداول، في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة، المشهورة إعلاميا بقضية أطفال دلجا، لنظر الجناية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

