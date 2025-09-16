الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
سياسة

حسب الدوائر، مواعيد استخراج كارنيهات أعضاء مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 يستقبل مجلس الشيوخ، الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، الأسبوع المقبل.

حفل استقبال لأعضاء الشيوخ

ومن المقرر أن تنظم الأمانة العامة لمجلس الشيوخ حفل استقبال للأعضاء المنتخبين، ثم يتم تسجيل بياناتهم وتسليمهم بطاقات العضوية.

الأمانة العامة لمجلس الشيوخ 

وبشأن المواعيد، حددت الأمانة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 سبتمبر الجاري، لاستقبال الأعضاء بمقر المجلس بالمبنى الحالي بشارع القصر العيني.

دوائر محافظات قطاع القاهرة  وجنوب ووسط الدلتا

وأكدت الأمانة أن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، سيتم استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة  وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي).

دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

وفي يوم الأربعاء 24 سبتمبر، استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

