الشيوخ يستعد لاستقبال الأعضاء الجدد الفائزين في الانتخابات.. الجلسة الأولى تبدأ بأداء اليمين الدستورية.. وتشكيل اللجان النوعية “أبرز الإجراءات”

أنهت الأمانة العامة لـ مجلس الشيوخ استعداداتها لاستقبال الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لاستخراج كارنيهات عضوية المجلس.

موعد استقبال الفائزين لاستخراج كارنيه العضوية

ومن المقرر أن تعلن أمانة المجلس خلال الأيام المقبلة موعد استقبال الفائزين لاستخراج كارنيه العضوية، واستلام حقيبة النائب، التي تضم تابلت ونسخة من الدستور ونسخة من قانون مجلس الشيوخ ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية

ونظمت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، تفاصيل الجلسة الافتتاحية، حيث اشترطت أن يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، قبل ممارسة مهام عملهم، حيث يترأس الجلسة، أكبر الأعضاء سنًّا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنا، يعقبها إجراءات أداء اليمين الدستورية.

ويجب أن يؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية ونصها كالتالي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

وتنص المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًّا من الأعضاء.

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني

وترصد “فيتو” أولى مهام مجلس الشيوخ عقب بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وهي أن يتم تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة نوعية.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس – الوكيلين – أمناء السر"، حيث تنص المادة 42 على أن: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

تشكيل قوائم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

كما تنص المادة 43 من لائحة مجلس الشيوخ على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تقديم طلبات الترشح لعضوية هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

