سياسة

أمانة مجلس الشيوخ تستقبل الأعضاء المنتخبين لاستخراج الكارنيه الأسبوع المقبل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، دعوة الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) لحضور حفل الاستقبال وتسليم بطاقات العضوية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 سبتمبر الجاري، بمقر المجلس بالمبنى الحالي بشارع القصر العيني.

دوائر محافظات قطاع القاهرة  وجنوب ووسط الدلتا

وأكدت الأمانة أن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، سيتم استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة  وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي).

دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

وفي يوم الأربعاء 24 سبتمبر، استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

