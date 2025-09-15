وزير الرياضة يشهد مؤتمر تمكين المرأة بالاتحاد العام لشباب العمال

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمر تمكين دور المرأة والذي نظمه الاتحاد العام لشباب العمال بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري تبعه عرض فيديو وثائقي عن أهم الأعمال التي أشرفت عليها المرأة داخل الاتحاد والتي جاء فيها تنظيم احتفالية كبيرة للأمهات المثاليات، كما تم استعراض دورها الفعال في انتخابات مجلس الشيوخ والتي أقيمت مؤخرًا.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أننا من جهتنا في وزارة الشباب والرياضة عملنا على منح وإشراك المرأة في الأدوار القيادية كما ساعدنا وقدمنا للمرأة المصرية كافة سبل الدعم لها عن طريق تقديم العديد من الدورات التعليمية والتدريبية غير التقليدية للمرأة.

وأضاف وزير الشباب أننا أصبحنا نتباهى بالاتحاد وأعماله المتعددة والتي وصلت العضوية فيه إلى "٧" ملايين عضو فعال، وهو رقم ليس بالسهل ونسعي لزيادته وزيادة أدواره داخل المجتمع المصري خلال الفترات المقبلة، مثنيًا وزير الشباب على فكرة "جبر الخواطر"، والتي تمس قلوبنا جميعا والتي تركز على بث الانتماء وفعل الخير داخل كل بيت مصري.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه، داعيًا جموع الشعب المصري إلى التماسك والوقوف خلف القيادة السياسية وجيشنا العظيم من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار لبلدنا الحبيبة مصر.



والاتحاد العام لشباب العمال هو منظمة شبابية من أهم أهدافه تعزيز دور الشباب العامل في المجتمع المصري وتحسين ظروف العمل لهم، ويبلغ عدد أعضاء اتحاد شباب العمال ٧ مليون عضو، ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء "المرأة" ٢١٦ الف سيدة عضوة فعالة في الاتحاد.

كما يقوم الاتحاد بتقديم العديد من الدورات التأهيلية لسوق العمل المصري.



كما قامت الوزارة بتنظيم العديد من الزيارات ومنها مجلس النواب والمحكمة العربية للتحكيم والتي أفادت أعضاء الاتحاد كثيرًا.

