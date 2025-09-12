وزير الرياضة يبحث تطوير الأداء المالي والإداري لـ استاد القاهرة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة ستاد القاهرة الدولي، بمقر الاستاد، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة المتعلقة بتطوير منظومة العمل داخل الاستاد وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع، حرص الوزارة على دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في جعل مصر وجهة رئيسية لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به ستاد القاهرة الدولي باعتباره أحد أهم الصروح الرياضية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما ناقش آليات تعزيز كفاءة التشغيل والإدارة، وطرح خطط مستقبلية لاستضافة فعاليات رياضية دولية، إضافة إلى سبل تعزيز الخدمات المقدمة للجماهير والمنتخبات والأندية.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، والدكتور عبد العزيز هاشم، أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.

