خطوة على كأس العالم، وزير الرياضة يشيد بأداء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بلاعبي منتخب مصر لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعد اقترابهم من التأهل إلى بطولة كأس العالم، عقب التعادل الإيجابي مع منتخب بوركينا فاسو في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "4 أغسطس" بمدينة واجادوجو.

وثمن وزير الرياضة دور مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، مؤكدًا أن جهود الاتحاد في تهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب كان لها أثر كبير في تمكين الجهاز الفني واللاعبين من تقديم مستويات مميزة خلال مشوار التصفيات الإفريقية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما تحقق من نتائج في تصفيات كأس العالم جاء ثمرة روح الإصرار والعزيمة لدى لاعبي منتخب مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة المنتخب الوطني في مختلف المنافسات القارية والدولية لرفع اسم مصر عاليًا وأن مصر في الجمهورية الجديدة بدعم القيادة السياسية قد حققت الوصول الي كأس العالم مرتين في عام 2018 والثانية تفصلنا خطوة عن التأهل الرسمي أمام منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو.

وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب عبر الفيديو كونفرانس

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المنتخب بات على بعد خطوة واحدة واحدة من التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، حيث يحتاج فقط إلى نقطتين لحسم بطاقة الصعود، مشددًا على أن الجماهير المصرية تظل العامل الأهم في مؤازرة المنتخب لتحقيق الإنجازات.

ويذكر أن المنتخب الوطني سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم أعوام 1934، 1990، و2018 وخطوة تفصلنا عن الصعود لكأس العالم للمرة الرابعة.

منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو سلبيا ويؤجل تأهله لكأس العالم

وتعادل منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

مباراة مصر وبوركينافاسو

بدأت المباراة حماسية من الفريقين يغلفها طابع الحذر، وفي الدقيقة 8 صوب عمر مرموش كرة قوية ولكن جاءت خارج مرمى بوركينا فاسو.

وشهدت الدقيقة 10 خروج عمر مرموش بسبب الإصابة وحل أسامة فيصل بدلا منه.

وفي الدقيقة 27 هدد تريزيجيه مرمى بوركينا فاسو بتصويبة مباغتة ولكن تصدى لها الحارس ببراعة شديدة.

وجدد تريزيجيه محاولاته لتسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 52 بتصويبة مميزة ولكن تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 57 قاد محمد صلاح كرة هجمة مرتدة وقدم تمريرة مميزة لتريزيجيه لكنها ارتطمت بمدافع بوركينا وتحولت ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 66 سجل أسامة فيصل هدفا لصالح المنتخب الوطني ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 87 أهدر مصطفى محمد انفرادا تاما بالمرمى بعد ما صوب الكرة خارج الشباك.

تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

وبدأ منتخب مصر مباراة بوركينا فاسو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد حمدي - الجزار - ربيعة - خالد صبحي - محمد هاني

في خط الوسط: مروان عطية - كوكا - تريزيجيه

في خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي: مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - مصطفى محمد.

تشكيل بوركينا فاسو أمام مصر

في حراسة المرمى: كوفي

في خط الدفاع: عيسى كابوريه- دايو- إدموند تابسوبا- ياجو

في خط الوسط: بيرتراند تراوري- سعيدو سيمبوريه- بلاتي توريه- محمد زوجرانا- لري

في خط الهجوم: دانجو واتارا

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

