فوز يتيم، مسيرة صادمة لفريق الأحلام في الأهلي بعد 6 جولات بالدوري

لا حديث يعلو فوق تراجع نتائج فريق الكرة بالأهلي خلال الموسم الجاري واحتلاله المركز ١٥ بجدول الترتيب بعد الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

الأهلي حقق بداية ولا أسوأ خلال الموسم الجاري بعد ما حقق فوز وحيد فقط أمام فاركو قبل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد مع الوضع في الاعتبار أن الأهلي كان (باي) في أحد الجولات الستة في المسابقة.

الأهلي تعادل مع مودرن سبورت وأيضا غزل المحلة وأمس أمام إنبي كما أقال مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو وعين عماد النحاس مدربا موقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

