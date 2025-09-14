الإثنين 15 سبتمبر 2025
المطورون العقاريون: استقرار أسعار العقارات بالسوق

باسم الشربيني
باسم الشربيني

أكد باسم الشربيني رئيس لجنة العاصمة الإدارية بجمعية المطورين العقاريين على أن هناك حالة استقرار فى أسعار العقارات حاليا.

 وأضاف فى تصريحات خاصة ان التسعير الطبيعي لدى الشركات عند 50 جنيها للدولار وهناك بعض السياسات التحوطية لدى الشركات التى تخطط للتسليم خلال فترات طويلة وهو أمر يختلف من شركة لأخرى على حسب سياساتها الخاصة بها.

وأشار إلى أن الشركات بدأت تلجأ لسياسات مختلفة بديلة عن خفض الأسعار وهى إتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فى السداد وزيادة فترات التقسيط حتى وصلت لـ14 سنة لدى إحدى الشركات العقارية وهو أمر يحدث لأول مرة بالسوق العقاري، لافتا إلى أن الشركات فى مصر تقوم في هذه الحالة بدور البنوك بالتمويل على فترات طويلة على عكس ما يحدث فى جميع دول العالم.

كما قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: إن المشكلة الأساسية في القطاع العقاري بمصر هي أن المطورين يتنافسون ليس فقط في الأسعار، وإنما أيضًا في مدد السداد التي وصلت إلى 12 سنة.

وأوضح:"عندما تحسب الفائدة 25% في 12 سنة تصل إلى 300%، وإذا أخذنا المتوسط على أساس الفائدة المتناقصة فهي 150% فوائد فقط".

الدفع النقدي أوفر بكثير من التقسيط

وأضاف ساويرس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الكاتب الصحفي سيد علي على قناة الحدث اليوم أن أسعار العقارات حتى اليوم، إذا دفعت نقدًا، ستكون ربع ما تدفعه بالتقسيط.

مقارنة مع النظام العالمي

وأشار ساويرس إلى أن البنوك في الخارج، سواء العقارية أو العادية، تمنح رهنًا عقاريًا على الوحدة يمتد من 20 إلى 30 سنة، ما يتيح حتى للموظف البسيط شراء شقة وسداد أقساطها.

بينما في مصر، فالمطور العقاري هو من يتحمل مسئولية التقسيط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

