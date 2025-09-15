أحمد بن بلة، الفلاح البسيط الذي أصبح أول رئيس للجزائر المستقلة

في مثل هذا اليوم من عام 1963، انتخب أحمد بن بلة كأول رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة، بعد عام واحد فقط من نيل البلاد استقلالها عن فرنسا، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الثورة الجزائرية ومسار بناء الدولة الوطنية.

نشأة أحمد بن بلة

ولد أحمد بن بلة عام 1916 في مدينة مغنية القريبة من الحدود المغربية، وسط أسرة ريفية بسيطة تعود أصولها إلى الجنوب المغربي. كان والده فلاحًا، وهو ما جعل بن بلة يتربى في بيئة محافظة، مشبعة بروح الكفاح اليومي والالتصاق بالأرض، وأكمل تعليمه الأساسي في الجزائر، لكنه سرعان ما انجذب إلى القضايا الوطنية، خصوصًا مع اشتداد سيطرة الاستعمار الفرنسي.

خلال الحرب العالمية الثانية، انخرط بن بلة في الجيش الفرنسي، ووصل إلى رتبة رقيب، لكنه سرعان ما وظّف خبرته العسكرية لاحقًا في صفوف الحركة الوطنية الجزائرية.

شارك في تأسيس حزب الشعب الجزائري، وكان من أبرز الداعين للكفاح المسلح. ومع اندلاع ثورة نوفمبر 1954، أصبح من القادة البارزين في جبهة التحرير الوطني.

غير أن مساره لم يخل من العقبات؛ ففي 1956 ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه مع عدد من قادة الثورة بعد اعتراض طائرة مغربية كانت تقلّهم، ليقضي نحو ست سنوات في السجن حتى الاستقلال عام 1962.

قصة صعود أحمد بن بلة إلى الحكم

بعد توقيع اتفاقيات إيفيان ونيل الجزائر استقلالها، عاد بن بلة إلى المشهد السياسي ليصبح أول رئيس للحكومة المؤقتة، ثم انتُخب في سبتمبر 1963 كأول رئيس للجمهورية.

اعتمد في سياسته على الاشتراكية والتوجه العروبي، وسعى لتأميم الأراضي وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، مع إعطاء مكانة بارزة للفلاحين الذين رأى فيهم قلب الثورة وروحها.

ورغم الشعبية الواسعة التي حظي بها، واجهت فترة حكمه تحديات داخلية، أبرزها الخلافات مع رفاق السلاح في جبهة التحرير، وتوتر العلاقة مع المؤسسة العسكرية.

وفي يونيو 1965، أطاح به هواري بومدين في انقلاب عسكري، ليُدخل الجزائر في مرحلة جديدة من تاريخها السياسي.

إرث أحمد بن بلة

وظل بن بلة رمزًا للجيل الأول من قادة الاستقلال، ورغم إقصائه من الحكم، بقيت صورته مرتبطة بالبدايات الحافلة بالأحلام لبناء دولة قوية ومستقلة.

عاش في المنفى لسنوات، متنقلًا بين دول عربية وأوروبية، قبل أن يعود إلى الجزائر في التسعينيات بعد مصالحة مع النظام.

توفي أحمد بن بلة في 11 أبريل 2012، عن عمر ناهز 96 عامًا، ودُفن في مربع الشهداء بمقبرة العالية، حيث يرقد كبار قادة الثورة الجزائرية.

ويرى مؤرخون أن أحمد بن بلة جسّد نموذج الثائر الذي انتقل من الكفاح المسلح إلى سدة الحكم، لكن تجربته القصيرة كشفت عن صعوبة الانتقال من الثورة إلى الدولة.

ومع ذلك، يبقى اسمه محفورًا في ذاكرة الجزائريين كأول رئيس للبلاد المستقلة، ورمزًا لجيلٍ صنع الاستقلال ودفع ثمنه من عمره وسنوات سجنه.

