مغلقة بالأقفال، رئيس نجع حمادي يحيل واقعة وحدة صحة عزبة البوصة للتحقيق

أصدر حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، تعليماته إلى رئيس قرية عزبة البوصة بتحرير مذكرة بواقعة إغلاق بالاقفال للوحدة الصحية بقرية عزبة البوصة وتحديدا فى تمام الساعة (١٢:٤٥) ظهرا، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكان ناجح حلمى رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعانية بالمرور والمتابعة على الوحدة الصحية بعزبة البوصة،للوقوف على مدى تقديم الخدمة للمواطن ومدى رضاه عن الخدمة ومؤديها لهم،حيث تلاحظ له وفى وضح النهار أن أبواب الوحدة مغلقة وعلى الفور تم التواصل تليفونيا مع رئيس المدينة لاتخاذ اللازم.



وفى سياق متصل أكد رئيس المركز أنه فى حالة وجود اى شكوى باى من المدينة او القرى فى اى قطاع من القطاعات يتم التعامل الفورى معها وإيجاد حلول جذرية وفعالة لها فيما لا يخالف القواعد والقوانين.



كما شدد الزمقان على تكثيف أعمال المتابعات الميدانية بالقرى حتى يشعر المواطن بمدى تواجد المسئول جنبا الى جنب بجواره والتواصل الفعال والبناء مع المواطن وبذل قصارى الجهد حتى نحظى برضى الله عز وجل ثم رضا المواطن.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات القروية التابعة للمركز بتكثيف المتابعات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والحكومية بزمام قراهم.

