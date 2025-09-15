الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، استئناف عنصر إخواني في تهمة التجمهر بـ عين شمس

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة عنصر من عناصر جماعة الإخوان الإرهابي بتهمة التجمهر واستعمال القوة وتعطيل وسائل النقل وحيازة سلاح وذخيرة في عين شمس.


ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة وتكدير السلم العام، وذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها منطقة عين شمس.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم. 

