ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري

ترتيب الدوري المصري، انتزع الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز من أنياب المصري بعدما حقق الأبيض الفوز علي الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة للدوري.

وشهدت مباريات اليوم السبت في اليوم الثاني للجولة السادسة من بطولة الدوري المصري فوز الزمالك على المصري البورسعيدي 3-0، وتعادل غزل المحلة ضد المقاولون العرب 1-1، وفاز حرس الحدود على الجونة 2-1، وفاز سيراميكا كليوباترا على سموحة 1-0.

وانتهت مساء أمس الجمعة مباريات اليوم الأول في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت تحقيق البنك الأهلي الفوز الأول له بالدوري أمام بتروجت 3-0 وخسر الإسماعيلي أمام زد 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مباراة فاركو والاتحاد السكندري.

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام المصري

1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- زد 9 نقاط

6- بتروجيت 9 نقاط

7- غزل المحلة 8 نقاط

8- بيراميدز 8 نقاط

9- إنبي 8 نقاط

10- حرس الحدود 8 نقاط

11- البنك الأهلي 7 نقاط

12- سموحة 7 نقاط

13- وادي دجلة 7 نقاط

14- الجونة 6 نقاط

15- الأهلي 5 نقاط

16- الجيش 5 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان



جدول ترتيب الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

بتروجيت 0-3 البنك الأهلي (انتهت)

زد 1-0 الإسماعيلي (انتهت)

فاركو 0-0 الاتحاد السكندري (انتهت)

غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب (انتهت)

حرس الحدود 2-1 الجونة (انتهت)

سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة (انتهت)

الزمالك 3-0 المصري (انتهت)

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي ضد الأهلي.. الثامنة مساء.

