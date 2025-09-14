ورم حميد، شوبير يكشف توصيات الطبيب المعالج لـ محمود الخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونصيحة طبيبه الخاص، وكذا طبيعة مرض بيبيو.

ما هو مرض الخطيب؟

محمود الخطيب يعاني منذ سنوات من آلام في الظهر والقدم بجانب مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ إلى أنه سبق وخضع لعلاج بخصوص الشعيرات الدمومية بالمخ، ولكن الآلام عاودته مجددًا ليتم اكتشاف ورد حميد.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم": إن الطبيب الخاص للخطيب نصحه بضرورة الراحة الكاملة والابتعاد عن الضغوط لفترة طويلة، وكان هذا السبب الرئيسي في قرار الخطيب بعدم الترشح لرئاسة الأهلي في الانتخابات القادمة.



وأضاف:"الخطيب استمر في أداء مهامه رغم النصائح الطبية، لكن الوضع تدهور مؤخرًا حيث أبلغه الطبيب بضرورة الخضوع لعملية جراحية والتوقف التام عن العمل لمدة تتراوح بين 7 و8 أشهر بسبب وجود ورم حميد".

وتابع شوبير:"إذا كانت المسألة صحية بحتة، فربما يتم تفويض بعض المهام للخطيب خلال فترة تعافيه خاصة أن الأهلي نادٍ مؤسسي وقادر على إدارة شئونه، أما إذا كانت هناك خلافات داخل القائمة فقد يتم إعادة تشكيلها".

موعد انتخابات النادي الأهلي



ولم يتم الإعلان بشكل نهائي عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن من المتوقع أن تقام خلال شهر نوفمبر المقبل 2025.

