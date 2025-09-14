الأحد 14 سبتمبر 2025
خارج الحدود

رئيس الكيان الصهيوني: سنواجه الكراهية ضد تل أبيب بكل الوسائل المتاحة

الرئيس الإسرائيلي،
الرئيس الإسرائيلي، فيتو

صرح رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوغج، أن ما وصفه بـ"الكراهية الموجهة ضد إسرائيل" يفرض على الدولة العبرية محاربتها بكل الوسائل، مشيرًا إلى أن هذا التحدي ليس أقل خطورة من الجبهات العسكرية.

الجبهة الثامنة للحرب

وأكد رئيس الاحتلال الإسرائيلي، أن الأزمة السياسية الخارجية لإسرائيل تعد الجبهة الثامنة للحرب، في إشارة إلى أهمية المعركة الدبلوماسية والإعلامية، موضحًا أن التفريط فيها يهدد الأمن القومي لإسرائيل.

الانتقادات الدولية ضد السياسات الإسرائيلية 

وشدد  على أنه لا يجوز التخلي عن هذه الجبهة أو تركها دون مواجهة، خاصة في ظل الضغوط والانتقادات الدولية الواسعة ضد السياسات الإسرائيلية في المنطقة.

 

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إسرائيل تصاعدًا غير مسبوق في الإدانات الدولية، عقب الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة، واستمرار عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

