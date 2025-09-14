المكتبة المتنقلة بالبحيرة تواصل فعالياتها ضمن حملة اقرأ وفكر لمستقبل أفضل

شاركت المكتبة المتنقلة بدمنهور اليوم بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالمحافظة، فعاليات حملة "إقرأ وفكر لمستقبل أفضل"، وذلك بمدرسة إبراهيم المبارك بقرية الصيرة بمركز كفر الدوار، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على تنمية وعي النشء والشباب وتعزيز قيم القراءة والمعرفة.



المكتبة المتنقلة بالبحيرة تقدم ورش تلوين ومسابقات مختلفة

وتنوعت أنشطة المكتبة المتنقلة بالبحيرة ما بين ورش تلوين إبداعية، ومسابقات ثقافية وترفيهية، وورشة لتلوين أشكال الجبس بإستخدام ألوان المياه، بالإضافة إلى لعبة "بازل الحكايات"، وأنشطة البازل التعليمية، إلى جانب الإطلاع على الكتب وجلسات القراءة المفتوحة، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من التلاميذ وأولياء الأمور.



محافظ البحيرة تؤكد على ضرورة تقديم تلك الفاعليات لنشر الوعي

وتؤكد محافظة البحيرة أن مثل هذه الفعاليات تأتي استكمالا للجهود المستمرة لنشر الوعي وتنمية الثقافة العامة، وبناء أجيال قادرة على التفكير والإبداع، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

