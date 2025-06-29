المكتبة المتنقلة بالبحيرة تواصل أنشطتها الصيفية بمدرسة قومبانية لوقين (صور)

شاركت مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في فعاليات حملة "اقرأ، فكر، لمستقبل أفضل" من خلال زيارة الأتوبيس المتنقل لمدرسة قومبانية لوقين بمركز كفر الدوار، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وإيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة في تشكيل الشخصية وتنمية المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

المكتبة المتنقلة تواصل أنشطتها بالبحيرة، فيتو

المكتبة المتنقلة تواصل أنشطتها بالبحيرة، فيتو

استثمار الإجازة الصيفية في تقديم محتوى توعوي وثقافي



كما تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات الصيفية التي تنفذها مكتبة مصر العامة بدمنهور بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تقديم محتوى ثقافي وتوعوي وترفيهي يسهم في تنمية وعي الطلاب واكتشاف مواهبهم.





وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة والورش التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، منها ورش تلوين متنوعة وورشة تأليف قصة وورشة لتناسق الألوان، إلى جانب حكي قصة الهجرة النبوية، وتنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية، وورشة قراءة حرة.





المكتبة المتنقلة تواصل أنشطتها بالبحيرة، فيتو

المكتبة المتنقلة تواصل أنشطتها بالبحيرة، فيتو

أهداف حملة اقرأ، فكر لمستقبل أفضل بمدارس البحيرة

وتهدف الحملة إلى تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب، وتشجيعهم على ممارسة القراءة والتعبير عن أفكارهم بحرية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على المشاركة الإيجابية في مجتمعه.





وتواصل المكتبة من خلال الأتوبيس المتنقل جولاتها خلال الفترة المقبلة لتغطية عدد من المدارس والقرى بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة طموحة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الثقافية، والوصول إلى الطلاب في المناطق النائية والمحرومة.

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