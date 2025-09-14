الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولة ميدانية لمدير التعليم بالإسكندرية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

الاسكندريه
الاسكندريه

قام الدكتورعربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس بمحافظة الإسكندرية، وذلك للوقوف على تجهيزات المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

حبس وغرامة، عقوبة إشعال مواد ملتهبة أو حارقة آثناء المباريات

الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين في قطاع غزة بنيران الاحتلال

وذلك في ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦ بمدارس الإسكندرية.

وقد بدأ جولته بمتابعة مدرسة راغب الرسمية لغات بإدارة غرب التعليمية ومدرسة الشهيد  عدنان المدني الإبتدائية بذات الإدارة وأنهى جولته بمدرسة عمر عبد العزيز الإبتدائية بذات الإدارة، وأمر بالانتهاء من كافة الرواكد وتقليم الأشجار وتنظيف الفصول لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل وقد أثنى على حسن التعاون فى المدارس الثلاث من هيئة التدريس والعمال بالمدرسة.

واستكمل جولته بإدارة وسط التعليمية بزيارة مدرستي طلعت حرب الإبتدائية والاعدادية، ووجه مدير المديرية بالانتهاء من دهان الفصول والطرقات وتجهيز الملعب والأعلام قبل بداية الأسبوع المقبل، والانتهاء من الصيانات البسيطة التى تحتاجها المدرسة قبل نهاية الأسبوع والتخلص من جميع الرواكد الموجودة بالمدرسة..

وشدد على مديرى المدارس بالتواصل مع الأحياء وشركة نهضة مصر للانتهاء من كل ما تحتاجه المدارس للتجهيز لاستقبال الطلاب مطلع الأسبوع المقبل  للعام الدراسي الجديد٢٠٢٥_٢٠٢٦..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد الدكتور عربي أبوزيد

مواد متعلقة

حبس وغرامة، عقوبة إشعال مواد ملتهبة أو حارقة آثناء المباريات

الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين في قطاع غزة بنيران الاحتلال

لأول مرة، طاقم حكام فلسطيني بالكامل يدير مباراة بدوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

تريزيجيه يسجل هدف الأهلي الأول في شباك إنبي

قطر: إسرائيل ترفض مقترحات وقف النار في غزة وهذا ما نفعله مع مصر

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بيرنلي بالدقيقة الأخيرة

خروج زيزو للإصابة، الأهلي يتعادل مع إنبي سلبيا بعد مرور 30 دقيقة

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد على رأس السجل الذهبي لكأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads