جولة ميدانية لمدير التعليم بالإسكندرية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

قام الدكتورعربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس بمحافظة الإسكندرية، وذلك للوقوف على تجهيزات المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

وذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦ بمدارس الإسكندرية.

وقد بدأ جولته بمتابعة مدرسة راغب الرسمية لغات بإدارة غرب التعليمية ومدرسة الشهيد عدنان المدني الإبتدائية بذات الإدارة وأنهى جولته بمدرسة عمر عبد العزيز الإبتدائية بذات الإدارة، وأمر بالانتهاء من كافة الرواكد وتقليم الأشجار وتنظيف الفصول لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل وقد أثنى على حسن التعاون فى المدارس الثلاث من هيئة التدريس والعمال بالمدرسة.

واستكمل جولته بإدارة وسط التعليمية بزيارة مدرستي طلعت حرب الإبتدائية والاعدادية، ووجه مدير المديرية بالانتهاء من دهان الفصول والطرقات وتجهيز الملعب والأعلام قبل بداية الأسبوع المقبل، والانتهاء من الصيانات البسيطة التى تحتاجها المدرسة قبل نهاية الأسبوع والتخلص من جميع الرواكد الموجودة بالمدرسة..

وشدد على مديرى المدارس بالتواصل مع الأحياء وشركة نهضة مصر للانتهاء من كل ما تحتاجه المدارس للتجهيز لاستقبال الطلاب مطلع الأسبوع المقبل للعام الدراسي الجديد٢٠٢٥_٢٠٢٦..

