ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من الجيزة الذي قال إنه يرى الكثير من الفيديوهات على السوشيال ميديا التي تعرض مقالب في الناس في الشارع، متسائلًا عن حكم هذه المقالب.

المقالب لا تجوز شرعًا

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن مثل هذه المقالب لا تجوز شرعًا إذا كان فيها ترويع أو تخويف أو استخفاف بالناس، مؤكدًا أن المزاح المشروع هو الذي يخلو من الإيذاء النفسي أو البدني.

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلمين

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلمين، مستشهدًا بواقعة حدثت في إحدى السفرات حينما أخذ بعض الصحابة شيئًا من متاع أحد الصحابة على سبيل المزاح، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما».

وأضاف أن المزاح في الإسلام مباح إذا كان بريئًا وخاليًا من الإيذاء، لكنه يصبح محرمًا إذا ترتب عليه خوف أو ضرر أو إهانة للآخرين، داعيًا الشباب إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي فيما يفيد وينشر البهجة الحقيقية دون أذى أو استهزاء بالآخرين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.