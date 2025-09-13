السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

إبراهيم عبد السلام،
إبراهيم عبد السلام، فيتو

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول وجوب صلاة الاستخارة قبل كل أمر في الحياة، مثل الخروج لمشوار مهم أو التقديم لوظيفة، موضحًا أن صلاة الاستخارة معناها تفويض الأمر لله تعالى وطلب اختياره لما فيه الخير للعبد.

مخالفة أدب الاستخارة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الاستخارة تُشرع عندما يكون الإنسان في حيرة بين أمرين أو أكثر، فيتجرد من هوى النفس ويطلب من الله أن يختار له الأصلح، مبينًا أن كثيرًا من الناس يستخيرون وهم منحازون لنتيجة معينة، وهذا مخالف لأدب الاستخارة التي تقوم على التسليم الكامل لقدر الله.

متى تصلى الاستخارة؟ 

وأضاف أن الاستخارة يمكن أن تُصلّى لأي أمر مباح أو مشروع يرغب الإنسان في الإقدام عليه، مثل الزواج، أو السفر، أو اختيار وظيفة، أما الأمور الواجبة كالصلوات أو الحج أو الصيام فلا استخارة فيها لأنها مطلوبة شرعًا، وكذلك لا تجوز الاستخارة في فعل الحرام أو الذهاب لمكان محرّم.

وأشار إلى أن نتيجة الاستخارة تتجلى مع الأحداث؛ فإذا تيسّر الأمر فهو علامة على أن فيه الخير، وإذا تعسّر أو توقف فهو علامة على أن صرفه عن العبد خير له، مستشهدًا بدعاء الاستخارة الذي علّمه النبي ﷺ لأصحابه.

وأكد الدكتور عبد السلام بأن بركة الاستخارة تريح القلب وتبعد الندم، وتجعـل الإنسان راضيًا بالقضاء والقدر، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: 23].

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

متى تصلى الاستخارة صلاة الإستخارة الاستخارة أمين الفتوي دار الإفتاء فتاوي الناس

مواد متعلقة

ما حكم نسيان دفع الأجرة في المواصلات العامة؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

هل هناك زكاة مال على الموتوسيكل والسيارة؟ أمين الفتوى يجيب

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads