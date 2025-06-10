الثلاثاء 10 يونيو 2025
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أخبار مصر

إزالة ٢٠ حالة بناء مخالف بالجيزة ضمن الموجة ٢٦ لمواجهة التعديات على أملاك الدولة

ازالة تعديات علي
ازالة تعديات علي أملاك الدولة
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية.

المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

واطّلع المحافظ على نتائج الحملات بمركز ومدينة البدرشين، حيث تم إزالة ٢٠ حالة بناء مخالف، رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، وهي عبارة عن مبانٍ وأسوار وحوائط وغرف تم إنشاؤها بالمخالفة خارج الحيز العمراني، على مساحة إجمالية تبلغ ٤٦٠٠ م٢ بقرى أبو صير وأبو رجوان ونزلة الشوبك.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة تضافر جميع الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة صور وأشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قرارات محافظة الجيزة للتعامل مع حالات البناء المخالف

وشدّد "النجار" على عدم التهاون مع المقصرين في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، مشددًا على أهمية التصدي للمخالفات وإزالتها في المهد، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أراضى أملاك الدولة البدرشين مدينة البدرشين

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