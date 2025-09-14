الأحد 14 سبتمبر 2025
هزة أرضية بقوة 5.8 درجة في ولاية آسام الهندية

زلزال يضرب الهند
زلزال يضرب الهند

أفادت الأرصاد الجوية الهندية بتسجيل هزة أرضية قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر في منطقة أود الجوري بولاية آسام اليوم الأحد.

هزة أرضية قوية تضرب الهند

وضربت الهزة الأرضية في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية والأربعين بالتوقيت المحلي وكان مركزها السطحي في منطقة أود الجوري، وبلغ عمق الهزة 5 كيلومترات وفقا لما ذكره القسم.

ونقلت وكالة أنباء "PTI" عن مسئولين قولهم: إنه لم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات.

