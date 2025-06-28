السبت 28 يونيو 2025
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أخبار مصر

إجراء أول عملية استخراج حصوة كلى بالمنظار في مستشفى قلين بكفر الشيخ

مستشفي قلين
مستشفي قلين
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أعلنت وزارة الصحة عن استحداث خدمات طبية جديدة بالمستشفيات والمراكز الطبية منها توفير منظار كلى داخل مستشفى قلين بمحافظة كفر الشيخ. 

وقال الدكتور بكر عادل مدير مستشفى قلين التخصصي، إنه تم توفير منظار الكلى بالمستشفى، وتم إجراء أول عملية استخراج حصوة كلى بالمنظار الجراحي لمريض يعاني من ضعف بعضلة القلب وقصور بالشرايين التاجية.

علاج على نفقة الدولة

كما أفاد مدير المستشفى، أن هذه العملية تجرى لأول مرة بالمستشفى، وذلك بقرار علاج على نفقة الدولة، حيث تم تحضير المريض للعملية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقد قام بإجراء العملية الدكتور السيد ذكي طه والدكتور أحمد عبدالله الفيومي، تم خروج المريض من العملية بحالة مستقرة، وتم متابعته بالقسم الداخلي حتى خروجه من المستشفى مع المتابعة بالعيادات الخارجية.

كانت أعلنت وزارة الصحة تمكن الفريق الطبي بقسم الكلى في مستشفى العامرية العام بالإسكندرية من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كان يعاني من فشل كلوي مزمن، بعد تعذر علاجه في عدد من مستشفيات الجمهورية.

فشل جميع محاولات تركيب قسطرة غسيل كلوي

وتابعت وزارة الصحة: “كان الطفل يخضع لجلسات غسيل دموي منذ 4 سنوات، لكنه توقف عن تلقي العلاج لأكثر من أسبوع نتيجة فشل جميع محاولات تركيب قسطرة غسيل كلوي، ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية”.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحالة تم استقبالها في المستشفى بعد التنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الطفل وصل في حالة حرجة، ويعاني من تهديد مباشر لحياته بسبب عدم انتظام جلسات الغسيل الكلوي.

وبجهود فريق قسم الغسيل الكلوي، نجح الأطباء في تركيب قسطرة وريدية بمنطقة الوريد الحرقفي الأيسر (Left External Iliac Vein) باستخدام الموجات فوق الصوتية وأشعة السونار، في تدخل طبي دقيق أجري مساء الجمعة الماضية.

وتمت العملية مع اتخاذ جميع إجراءات مكافحة العدوى، نظرًا إلى ضعف مناعة الطفل الشديدة بسبب الأنيميا ونقص المناعة المكتسبة (HIV).

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وبعد نجاح العملية، استقرت الحالة، وبدأ الطفل في تلقي جلسات الغسيل الدموي بانتظام، وسط متابعة طبية دقيقة من فريق المستشفى.

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الدكتور احمد عبدالله الشرايين التاجية المستشفيات والمراكز الطبية علاج على نفقة الدولة محافظة كفر الشيخ وزارة الصحة

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