ذكرى البابا مكاريوس الثاني، عاشق الرهبنة الذي اختارته البرية

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا مكاريوس الثاني، البابا التاسع والستين من باباوات الكنيسة، الذي تنيح عام 1122م.

قصة البابا مكاريوس الثاني

وُلد البابا مكاريوس الثاني عاشقًا للرهبنة، فاتجه إلى برية شيهيت حيث ترهب بدير القديس مقاريوس الكبير، متفرغًا للعبادة وقراءة الكتاب المقدس والتأمل في معانيه.

وقد اشتهر بالزهد والفضيلة حتى رُسم كاهنًا.

وعقب نياحة البابا ميخائيل الثامن والستين، اجتمع الأساقفة وشيوخ البرية، ورأوا في مكاريوس راهب الإسقيط المثال الأمثل للبطريركية، فاقتادوه رغم محاولاته التنصل من المنصب وإلحاحه بأنه غير صالح له. ورُسم بطريركًا بكنيسة السيدة العذراء المعلقة بالقاهرة، حيث قُرئ تقليده باللغات اليونانية والقبطية والعربية.

طوال سبعة وعشرين عامًا في سدة البطريركية، ظل مكاريوس الثاني ناسكًا متعبدًا، مداومًا على التعليم والوعظ، كريمًا في العطاء، محبًا للفقراء وأرباب الحاجة. لم يطلب مالًا من الكنائس، بل كان يصرف ما يفضل عن احتياجاته في أعمال البر والرحمة.

رحل بسلام تاركًا سيرة ناصعة لرجل رفض الكرامة ففُرضت عليه، وحمل الصليب بتواضع حتى آخر أيامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.