روما يخسر من تورينو بهدف في الدوري الإيطالي

خسر فريق روما أمام تورينو بهدف دون رد على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، ضمن منافسات الجولة من الدوري الإيطالي.

روما وتورينو

جاءت المباراة متكافئًة من الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على وسط الملعب مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض في الاستحواذ، بينما اعتمد تورينو على الهجمات المرتدة.

وأحرز هدف تورينو جيوفاني سيميوني في الدقيقة 59.

ترتيب روما وتورينو في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق روما الترتيب الرابع برصيد 6 نقاط، ويحتل تورينو الترتيب السابع برصيد 4 نقاط.

