إخماد حريق شب في حظيرة مواشي بقنا

أخمدت قوات الحماية المدنية،بمحافظة قنا، حريقا التهم حظيرة ماشية،في قرية الأشراف القبلية، مركز قنا، دون وجود إصابات بشرية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد تامر سعيد مدير الحماية، يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي في قرية الأشراف القبلية.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل حظيرة ماشية، وأسفر عن نفوق 5 أبقار وجاموس دون وجود أي إصابات بشرية.

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

