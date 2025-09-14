الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخماد حريق شب في حظيرة مواشي بقنا

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية،بمحافظة قنا، حريقا التهم حظيرة ماشية،في قرية الأشراف القبلية، مركز قنا، دون وجود إصابات بشرية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد تامر سعيد مدير الحماية، يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي في قرية الأشراف القبلية.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل حظيرة ماشية، وأسفر عن نفوق 5 أبقار وجاموس دون وجود أي إصابات بشرية.

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرية الاشراف القبلية قرية الاشراف قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في قنا

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفل مقابل فدية 300 ألف دولار في قنا

جنايات قنا تقضي بحبس 15 متهما في واقعة مشاجرة جزيرة دندرة

المشاط ومحافظ قنا ومنسقة الأمم المتحدة يشهدون توقيع اتفاقية لدعم السياحة المستدامة

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين ليفربول وبيرنلي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام بيرنلي بعد 60 دقيقة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

مأساة فتيات الكهف تثير غضب المصريين، قصة سيدتين وطفلة أصبن بالهلع واعتزلن الناس

ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسي "سكاتك" النرويجية و"صنجرو" الصينية (فيديو)

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التكسب من حفظ القرآن الكريم

وُلد الهُدى (الحلقة الثالثة والعشرون)، فضائل النبي لا تعد ولا تُحصى

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads