المالية: المشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص تصل لـ41 مليار جنيه خلال 2025/ 2026

أوضح عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون المشاركة في القطاع الخاص، أن مشاركة الحكومة المصرية في الصندوق الخاص بآلية إعداد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تم إطلاقها بلغت مليون يورو، فيما ساهم البنك الأوروبي بأكثر من 7 ملايين يورو.

وأشار حنورة، إلى مساهمة كل من الحكومة الكورية وجهات أخرى مثل مؤسسة "هيبكا" في هولندا وإسبانيا، ليبلغ الإجمالي 10 ملايين يورو، موضحًا أن هذه المبالغ سيتم تخصيصها لدراسات الجدوى وإعداد المشروعات، بحسب شبكة CNBC عربية.

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

ويجدر التذكير أن وزارة المالية، أعلنت عن إطلاق آلية جديدة لإعداد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وهي الآلية التي ستسمح بإنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين يورو بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بهدف إعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشراكة.

كما أن إجمالي استثمارات عقود الشراكة مع القطاع الخاص في مصر قد بلغت 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024.

وأوضح حنورة، أنه تم بدء العمل بهذه الآلية منذ يونيو 2025 في 3 مشاريع، وهي: مشروع محطة الصرف الصحي في أبو رواش، مشروع تحلية المياه في جنوب العالمين بطاقة 180 مليون متر مكعب يوميًا، وكذلك مشروع معالجة الصرف الصناعي في المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة بالعامرية.

قيمة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص

من جانب آخر، أكد مستشار وزير المالية أن قيمة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص ستبلغ خلال العام المالي الحالي 41 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نحو 9 مشروعات أخرى سيتم إطلاقها عقب الحصول على موافقة اللجنة العليا للمشاركة، التي ستنعقد خلال 10 أيام على أقصى تقدير.

وأضاف أن مصر تستهدف بلوغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع خلال العام المالي القادم نحو 70 مليار جنيه، موضحًا أن التركيز حاليا منصب على قطاعات المياه وتحليتها، الصرف الصحي، الصرف الصناعي، المحولات الكهربائية، توزيع الطاقة، تدوير المخلفات الصلبة، إضافة إلى مشروعات في قطاعات أخرى.

وأوضح حنورة، أن الحكومة يمكن أن تشارك القطاع الخاص بطرق مختلفة، مثل إنشاء المصانع والشركات أو المزارع، أو من خلال برنامج الطروحات، أو عبر تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات معينة لحساب الحكومة، كما يمكن أن ترخص للمستثمر تقديم الخدمة للمستهلك مباشرة مع مراقبة آليات التسعير.

