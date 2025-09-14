الأحد 14 سبتمبر 2025
حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، حملة موسعة ومفاجئة على المخابز البلدية في مراكز المحافظة.

وأكد محمد صالح شريعي، مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، تكثيف الحملات وتفقد الحالة التموينية بشكل دوري وسريع، وفحص الشكاوى المقدمة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي مظاهر للاحتكار أو التلاعب في الأسواق.

جولات في قري الخارجة

وقال شريعي: إن مدينة الخارجة قد شهدت تنفيذ حملة فجائية ضمت وليد خضر، مدير إدارة تموين الخارجة، وزويد طالب غلاب، مدير الرقابة التموينية، ومفتشي الإدارة، جرى التفتيش على عدد من المخابز البلدية بقرى فلسطين، وصنعاء، والجزائر، وبولاق، وناصر الثورة، وشرق بولاق.

وأشار إلى ان الجولة أسفرت عن تحرير أربعة محاضر متنوعة، بينها محضران لنقص وزن رغيف الخبز، ومحضر لعدم وجود لوحة إعلانات، وآخر لعدم نظافة أدوات العجين داخل المخبز.

متابعة الحالة التموينية ببلاط

وأضاف مدير تموين الوادي الجديد، أنه في مركز بلاط، جرى تنظيم حملة تموينية بقيادة مسعد مصطفى، مدير إدارة تموين بلاط، للوقوف على مدى استقرار الحالة التموينية بالمركز، وأسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات متنوعة ضد بعض المخابز المخالفة للضوابط، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تأكيد على الاستمرار في الحملات

وأكد مدير التموين بالوادي الجديد، أن الحملات التموينية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف ومفاجئ في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية، بهدف رفع كفاءة منظومة الخبز البلدي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري.

