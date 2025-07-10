بالأسماء، مرشحو حزب المؤتمر على المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عن مرشحى الحزب بالمقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية وهى كالأتى:-

مرشحو حزب المؤتمر

تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه

وفقًا للمادة الأولى من قانون مجلس الشيوخ، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:

200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.

ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.

توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة



بحسب المادة الثانية من القانون:

يتم انتخاب 100 عضو بـالنظام الفردي.

ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.

تقسيم الدوائر الانتخابية

نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:

27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.

4 دوائر تُخصص للانتخاب بـنظام القوائم:

دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.

والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.

ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.

مرشحو حزب المؤتمر

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