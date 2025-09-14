"في الوريد" أغنية جديدة لمجد القاسم خلال أيام

أنهى المطرب مجد القاسم، تسجيل أغنيته الجديدة "في الوريد"، من كلمات عبدالله قمر، وألحان حسن دنيا، وتوزيع موسيقي طه الحكيم.

أغاني جديدة لمجد القاسم

ومن المقرر أن يطرح القاسم الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، على أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب لعرضها قريبًا أمام الجمهور.

يأتي ذلك بعد طرحه مؤخرًا لأغنيته الشامية "يا ويلي ما أجملو"، التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين محبيه وأكدت على استمرار حضوره الفني المتجدد.

ومؤخرا، كشف المطرب مجد القاسم عن كواليس ابتعاده عن الساحة الفنية لفترة من الوقت، قائلا: "تعرضت للظلم ومشكلات لم يكن لي دخل بها ومنعوني من الظهور بالوطن العربي ولكن تجاوزت تلك المحنة واستفدت من الدرس الكبير وبعد المنع خرجت بألبوم غمش عينيك وكسر الدنيا من كثر نجاحه".

تعرض مجد القاسم للظلم

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "ربنا عادل وقد ما حسيت بالظلم على قد ما ربنا جابلي حقي، وفي النهاية كل واحد بياخد نصيبه".

ولفت: "منعت من دخول مصر 5 سنين، وده كان بسبب أيادي خفية ساعدت بالمنع، وأحد النجوم الكبار قال لي في أحد الحفلات ربنا يسترها عليك لأني في 1999 و2000 كنت كالصاروخ في مصر والوطن العربي، وعام 2000 منعوني من كل الحفلات في الوطن العربي ومنها مصر، بسبب شقيقي الذي يعمل في قناة الجزيرة وحسيت وقتها بظلم رهيب لإني مكنش ليا ذنب، وقعدت فترة مش عارف أعمل ايه".

