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أكبر وأقوى حاملات الطائرات في العالم على أعتاب إيران.. معلومات عن العملاقة النووية الأمريكية «كارل فينسون»

كارل فينسون، فيتو
كارل فينسون، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة طائرات ثانية "يو إس إس كارل فينسون" إلى منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب شبكة «العربية»، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الوزير بيت هيجسيث أمر بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية للبنتاجون في الشرق الأوسط، وسط حملة قصف في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران.

 

التوترات بين واشنطن وطهران

 وتأتي التعزيزاتُ العسكرية الأمريكية في المنطقة في ذروة التوترات بين واشنطن وطهران، وتزامنا مع تعرض القطع الأمريكية في البحر الأحمر لهجمات من الحوثيين.

ووسط كل هذه التهديدات تحشد واشنطن مزيدا من القوات والعتاد العسكري في الشرق الأوسط. إذ قال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان، إن حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أيّ عدوان، وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة".

وتبرز حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" كعملاق بحري لا يُضاهى. إنها ليست مجرد سفينة، بل هي قلب نابض للقوة الأمريكية في البحار.

تمثل "كارل فينسون" القوة العسكرية في أبهى صورها، فهي واحدة من أكبر وأقوى حاملات الطائرات في العالم، مصممة لتكون أكثر من مجرد أداة قتالية، بل قوة إستراتيجية متحركة تفرض هيبتها في أرجاء البحر.

مواصفات "يو إس إس كارل فينسون"؟

وتعتبر "كارل فينسون" أضخم السفن الحربية في العالم وثالث حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية ضمن فئة نيميتز "Nimitz".. تمتلك نظام دفع يعتمد على مفاعلين نوويين يمنحاها قدرة تشغيلية غير محدودة تقريبا يسمح لها بالبقاء في البحر لفترات طويلة دون الحاجة للتزود بالوقود.

وتتمتع ببنية هندسية متطورة تُمكّنها من استيعاب أكثر من 5000 فرد، ويتألف طاقمها من حوالي 3000 بحار مسؤولين عن تشغيل السفينة وصيانتها، بينما يضم الجناح الجوي نحو 2000 فرد يتولون مسؤولية تشغيل وصيانة الطائرات.. تستطيع حمل أكثر من 60 طائرة مقاتلة وهجومية

من أبرز مهامها، توفير غطاء جوي للقوات البحرية والبرية وتنفيذ الضربات الجوية الاستراتيجية فضلا عن قدرتها على دعم عمليات الإجلاء الطارئ عند الحاجة.

وتعد قاعدة إستراتيجية يمكنها تنفيذ ضربات جوية دقيقة، مع القدرة على التدخل في أي وقت لتأمين المناطق البحرية وحماية التجارة العالمية.

إيران تهدد بقصف قواعد أمريكية بريطانية 

والأسبوع الماضي، قالت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، في بيان صادر عنها: وصلنا مرحلة الردع العسكري المؤثر ولن نتردد في مواجهة التهديدات.

وأضافت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، في بيانها: " نرصد كل تحركات العدو ومستعدون للتضحية حفاظا على كرامة البلاد ومكانتها".

وهددت  إيران بضرب قاعدة دييجو جارسيا البريطانية الأمريكية المشتركة، إذا تعرضت لهجوم عسكري من الولايات المتحدة.

وقال مسئول عسكري إيراني بارز لصحيفة "تليجراف" البريطانية: إن طهران سوف تستهدف القاعدة الواقعة في المحيط الهندي "ردا على أي هجوم أمريكي محتمل".

وأضاف المسئول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: "لن يكون هناك تمييز في استهداف القوات البريطانية أو الأمريكية إذا هوجمت إيران من أي قاعدة في المنطقة، أو ضمن مدى الصواريخ الإيرانية".

وأضاف: "عندما يحين الوقت، لن يهم إن كنت جنديا أمريكيا أو بريطانيا أو تركيا. ستُستهدف إذا استخدم الأمريكيون قاعدتك".

وحذرت إيران من أنها "تمتلك أسلحة كافية لمثل هذا الهجوم من أراضيها، مثل الإصدارات الأحدث من صاروخ (خرمشهر) التي تتمتع بمدى متوسط، والطائرة المسيّرة الانتحارية (شاهد 136 بي)، بمدى 4 آلاف كيلومتر".

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كارل فينسون وزارة الدفاع الامريكية الشرق الأوسط البنتاجون اليمن إيران واشنطن وطهران البحر الأحمر

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