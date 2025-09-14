رد صريح من الكهرباء حول اختلاف أسعار الشرائح وفقا لنوع العداد

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع عن مثيلتها بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية.

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نظام حساب شرائح الاستهلاك المنزلي بجميع عدادات الكهرباء واحدة، ولا يوجد اختلاف في نظام الحساب بين العدادات التقليدية أو العدادات مسبوقة الدفع.

وأضافت المصادر أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة في كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية

وأشارت المصادر أن الاختلاف يكون في العدادات الكودية الحديثة، والتي يجري تركيبها في المنازل والعقارات المخالفة التي كانت تتحصل على التيار بطريقة غير مباشرة، حيث يتم حساب شريحة الاستهلاك بسعر موحد 223 قرشا وهو السعر الرسمي لإنتاج التيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.