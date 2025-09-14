الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رد صريح من الكهرباء حول اختلاف أسعار الشرائح وفقا لنوع العداد

شرائح الكهرباء
شرائح الكهرباء
ads

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع عن مثيلتها بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية.

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نظام حساب شرائح الاستهلاك المنزلي بجميع عدادات الكهرباء واحدة، ولا يوجد اختلاف في نظام الحساب بين العدادات التقليدية أو العدادات مسبوقة الدفع.

وأضافت المصادر أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة في كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية 

وأشارت المصادر أن الاختلاف يكون في العدادات الكودية الحديثة، والتي يجري تركيبها في المنازل والعقارات المخالفة التي كانت تتحصل على التيار بطريقة غير مباشرة، حيث يتم حساب شريحة الاستهلاك بسعر موحد 223 قرشا وهو السعر الرسمي لإنتاج التيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شرائح الكهرباء الكهرباء اسعار شرائح الكهرباء العدادات مسبوقة الدفع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع وزارة الكهرباء عدادات الكهرباء العدادات التقليدية

مواد متعلقة

سؤال برلماني يكشف غياب خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء

ساعتان يوميا، قطع الكهرباء عن بني سويف لمدة 4 أيام للصيانة

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads