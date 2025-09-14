مرتضى منصور يصل جلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، وذلك لحضور أولى جلسات نظر الطعن 84373 لسنة 79 قضائية المقام ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بسبب سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

وقال مرتضى منصور فور حضوره:"ازاي أكون أنا السبب في سحب الأرض ودلوقتي أكون متواجد في المحكمة عشان أرجعها. كان من المفترض تواجد شخص ممثل عن مجلس إدارة نادي الزمالك لحضور جلسة الطعن تحديدًا. أزمة سحب الأرض جاءت في عهد مجلس الإدارة الحالي، وليس في المجلس السابق".

وطالب مرتضى منصور في طعنه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي خصصتها الدولة لبناء فرع جديد لأعضاء النادي عليها وبناء استاد الزمالك الدولي وهو القرار رقم 1173 الصادر في 9 يونيو 2025 وفي الموضوع بإلغاء قرار سحب الأرض وإعادتها إلى أعضاء الجمعية العمومية ملاك الأرض الحقيقيين الذين لا ذنب لهم في التقاعس في بناء ناديهم واستادهم.

وأشار مرتضى منصور، إلى أنه لم يتقدم بأي مذكرة لسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، مطالبًا جميع من رددوا هذه الشائعات أن يخرجوا بوثيقة واحدة أو ورقة رسمية صادرة منه إلى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية تتضمن أي إشارة بسحب الأرض، متسائلًا: “كيف أطلب سحب الأرض وفي نفس الوقت أقيم طعن بعودة الأرض؟!”.

