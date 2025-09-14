النيابة تحيل 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة الاعتداء على مواطنين بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج، بإحالة 3 عاطلين بتهمة الاعتداء بالضرب على المواطنين بشكل مهين للمحاكمة الجنائية.

البداية كانت عندما تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام عاطلين يستقلان دراجة نارية ويقومون بالاعتداء على المواطنين بشكل مهين في الشارع، وكان المتهم الثالث يقوم بالتصوير.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وهما عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، وكذا ضبط القائم على تصوير ذلك المقطع وهو عاطل "له معلومات جنائية" وجميعهم مقيمين بالقاهرة.

تم ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين فى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح وتصويرها بغرض نشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

