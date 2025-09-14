أبطال حرب أكتوبر حطموا أساطير العدو، علاء مبارك يستعين بتهديد السادات لإسرائيل

الأحد 14 سبتمبر 2025
علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على إحدى خطابات الرئيس الراحل السادات، الذي أكد فيه أن مصر لا تخشى من المواجهة مع إسرائيل، بعد أن وضعها المصريون في حجمها الطبيعي في حرب أكتوبر 1973، وأصبحنا نراها كيانًا يمكن وقفه عند حده وردع عدوانه.

السادات يهاجم إسرائيل وعلاء مبارك يعلق

وأكد علاء مبارك بأن أبطال حرب أكتوبر، خير أجناد الأرض، ومن خلفهم المصريين سطروا تاريخًا سيبقى صداه في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر أعادت لمصر هيبتها، وهذا هو الدرس المستحق أن يتم تدريسه.

وقال علاء مبارك تعليقًا على حديث الرئيس الراحل السادات عن تحطيم صورة إسرائيل: "أبطال حرب أكتوبر خير أجناد الأرض ومن خلفهم الشعب المصري سطروا تاريخا ومجدا سيبقى صداه مؤثرا في تاريخ الدولة المصرية". 

وتابع علاء مبارك: "حرب أعادت للدولة هيبتها وحطمت أساطير روج لها العدو… هذا هو الدرس الذي يستحق أن يُدرس". 

 


وكان قد انتشر مقطع لأحد خطابات الرئيس الراحل السادات، يكشف فيه حقيقة إسرائيل التي روجتها عن نفسها بأنها الجيش الذي لا يقهر، وأنتشر المقطع بعد ضرب  الاحتلال الإسرائيلي لمقرات حماس في قطر بشكل مفاجئ.

لا نخشى أي صورة للمواجهة مع إسرائيل

وقال الرئيس الراحل السادات في خطابه: "إننا لا نخشى على الإطلاق أي صورة من صور المواجهة مع إسرائيل، فقد وضعناها في حجمها الصحيح دون مبالغة ترفعها إلى مصاف الدول الجبارة القادرة على أن تقول للشيء كون فيكون، أو استهانة ساذجة تجعلها تظن أنها كيان هزيل لا حول له ولا قوة، وإنما انكمشت إسرائيل بعد حرب رمضان المجيد إلي حجمها الطبيعي، فأصبحنا نراها كيانًا يمكن وقفه عند حده وردع عدوانه" 


وتابع الراحل السادات في خطابه مهددًا الكيان: "ومهما أوتيت إسرائيل من قوة وسطوة فيما وراء حدودها، ومهما كانت الشبكات التي تعمل لحسابها وتأتمر بأمرها على المسرح الدولي فلدينا نحن من عناصر القوة ما يفوق كل ما تستطيع إسرائيل أن تعبئه في أي مواجهة، كما أن لدينا من الرصيد الحضاري والنضالي ما يمكننا من الصمود عسكريًا وسياسيًا ونفسيًا".

